بعد غلق وتوقف لأكثر من 32 عاما.. 18 معلومة عن متحف الجزيرة للفنون

يعتبر مشروع تطوير وتجديد متحف الجزيرة للفنون التابع لقطاع الفنون التشكيلية واحدا من أهم مشروعات الدولة الثقافية والقومية، نظرا لأهميته الكبيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبإعتباره إضافة للبنية الثقافية والفنية المصرية، بعد فترة توقف وغلق إستمرت لأكثر من 32 عامًا.

وأضحت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أثناء متابعتها تنفيذ أعمال تجديد متحف الجزيرة للفنون الدور الكبير الذي تلعبه المتاحف القومية في ترسيخ الهوية والحفاظ على كنوز وثروات الفن المصري والعالمي، بجانب الموروثات والمقتنيات سواء تاريخية أو ثقافية أو فنية، فضلا عن تنمية الوعى والارتقاء بالوجدان لتأثيرها المباشر والملهم في تشكيل وبناء الشخصية ، وتعزيز القيم الإيجابية وخلق أجيال مدركة لحجم التحديات التي تواجه الوطن.

معلومات عن متحف الجزيرة للفنون

وتستعرض «الوطن» أبرز 18 معلومة عن متحف الجزيرة للفنون، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - يتبع متحف الجزيرة للفنون قطاع الفنون التشكيلية، ويقع داخل ساحة دار الأوبرا المصرية.

2 - تم افتتاح المتحف عام 1377 هجريا، 1957 ميلاديا.

3 - في البداية كان يستغل كمتحف زراعي للملك فاروق، وبعد ذلك تحول لمتحف فني حتى عام 1988

4 - تم إغلاقه منذ أكثر من 32 عاما في سنة 1988 ميلادية لتطويره.

5- تعثرت عملية التطوير والتجديد بصورة كبير بسبب التدفقات المالية، خاصة أن تكلفة التطوير 50 مليون جنيها، بحسب تصريحات الدكتورة سلوى حمدي، مدير عام قطاع المتاحف بوزارة الثقافة في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز».

6 - مشروع التطوير مقسم إلى أربع مراحل، تم تسليم مخازن في هذه الفترة لتخزين الأعمال الفنية على أعلى مستوى، تم الانتهاء من مرحلتين لتطوير المتحف حتى عام 2012.

7 - من المقرر الإنتهاء من أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون ، في نهاية شهر يونيو 2022 أي خلال 18 شهرا، وفقا لخطة زمنية تم تسليمها لوزيرة الثقافة، بحسب تصريحات خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

8 - يقع على مساحة كلية 9000 متر مربع، تشمل مبنى الخدمات وقاعات السينما والمخازن ومبني المتحف أيضا.

9- تبلع مساحة المتحف 6458 متر مسطح، مقسمة إلى 3229 متر هي مسطح الدور الأول، منها «1250 مسطح عرض تضم البهو، السلالم، ممرات خدمة، أسانسير بانورامي، ممر حركة جمهور، بالإضافة إلى 1979 متر مسطح للقاعات».

10- تتم عملية التطوير وفقا لأحدث أساليب العرض المتحفي في العالم، مع مراعاة الحفاظ علي الطابع والطراز المعماري الأصلي للمبنى.

11- بالنسبة لأعمال تطوير المتحف الجاري تنفيذها تضم القيام بعمل كافة الأنظمة الأمنية من إنذار وإطفاء ومراقبة وتحكم، وأعمال الكهرباء، التكييف، ومكافحة الحريق.

12 - يضم المتحف مجموعات رائعة من المقتنيات التاريخية العريقة والنادرة التي توثق لحقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات الملكية النادرة.

13 - يشتمل على مجموعة متنوعة من الخزف الإسلامي المصري والدمشقي والبخاري والخزف الإغريقي والروسي والتركي والبورسلين الصيني من العصور المختلفة.

14 - يحوي مجموعة كبيرة من النسيج القبطي ترجع إلى القرون الخامس والسادس والسابع الميلادية، فضلا عن مجموعة من النسيج الإسلامي.

15 - يضم جوبلان من قرون مختلفة، منها البلجيكي ويرجع إلى القرن الثامن عشر، والفرنسي من القرن التاسع عشر.

16 - توجد به تحف معدنية عبارة عن شمعدانات ومباخر وصوانِ تنتمى للعصر المملوكي في مصر وأماكن أخرى كالموصل والصين.

17 - يتميز بوجود مجموعة فريدة من اللوحات والتماثيل من خامات مختلفة للفنانين الذين يمثلون رموزاً لمختلف المدارس التشكيلية الأوروبية منهم رودان، ديلاكروا، مونيه، ديجا، رينوار، روبنز، كونستابل.

18 - من المنتظر وضع أكثر من أربعة آلاف عمل فني متنوع في المتحف بعد انتهاء كافة الأعمال .