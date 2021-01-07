القصة الكاملة لمجزرة «وينجت» بالإسكندرية: «سحلوه بالسيوف» «فيديو»

حصلت «الوطن» على مقطع مصور يظهر تفاصيل معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بشارع «وينجت» بمحافظة الإسكندرية دون تدخل من أحد وسط صراخ المواطنين القاطنين بالمنطقة.

ونشرت صفحة تدعى «انقذوا شارع وينجت من الفوضى» مقطعين مصورين، جاء في المطقع الأول قيام عدد كبير من الأشخاص بضرب شاب بالسيوف والأسلحة البيضاء وهو يرقد في الأرض لا يستطيع الحركة دون تدخل أيٍ من المارة وسط صراخ السكان.

انقذوا شارع وينجت من الفوضى

ودونت الصفحة على المقطع المصور الأول للواقعة «بلطجية يعتدون على شخص بالسيوف في شارع وينجت في الاسكندرية بتاريخ 6 يناير 2021».

وتابعت: «شارع وينجت شريان حيوي بين شارع أبو قير ومحور المحمودية وهو غير مستغل إطلاقًا بسبب الاختناق المروري بسبب سير التكاتك والمشاريع غير المرخص عكس الاتجاه».

ضرب وسحل شخص في شارع وينجت بالاسكندرية

فيما يظهر المقطع المصور الثاني جزء آخر لاعتداء هؤلاء الأشخاص على الرجل ذاته مدون عليه «ضرب وسحل شخص في شارع وينجت بالإسكندرية».

ثم نشرت الصفحة ذاتها صورة لعدد من المتهمين بينهم الشخص الذي تم سحله في أحد أقسام الشرطة ومدون عليها «مشرفين يا رجالة».