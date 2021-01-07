هربا من الديون.. القصة الكاملة لمقتل تاجر داخل حظيرة مواشي

«كنت عايز أرتاح من الزن بتاعه عشان كل شوية عمال يطالبني بـ 40 ألف جنيه» تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف تاجر ماشية بقتل صديقه خنقًا داخل حظيرة المواشي الخاصة بالمجني عليه في نبروه وسرقة عدد من رؤس الماشية من الحظيرة بعد أن تخلص من جثمانه بإلقاءه في أحد المصارف المائية بإحدى القرى القريبة من مسرح الجريمة.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة بالتخلص منها في مصرف زراعي، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، أنه خطط للجريمة قبل تنفيذها بـ 3 أيام بعدما ضاقت به الدنيا من ملاحقة صديقه له وتهديده بتحرير محضر في الشرطة ضد المتهم بموجب إيصالات الأمانة الذي وقع عليها له منذ استلام النقود.

خديعة المتهم باستدراج الضحية لمسرح الجريمة

وتحدث المتهم عن تفاصيل الجريمة بقوله أنه إتصل بالمجني عليه قبل الحادث وطلب منه معاينة عدد من رؤس الماشية داخل الحظيرة التي يملكها المجني عليه لشراء 4 رؤس ماشية، وإعطائه جزءًا من مبلغ الدين فوافق المجني عليه على ذلك العرض وخلال وجوده مع المتهم في الحظيرة، غافلة المتهم وإعتدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فسقط على الأرض من تأثير الضربة فأسرع المتهم نحوه وخنقه بكوفية حتى الموت ثم وضع جثمانه في جوال وألقى به في مصرف زراعى مجاور للحظيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة أن زوجة المجني عليه لاحظت تأخره عن المعتاد وعندما بحثت عنه بمعاونة أقاربه، أسرعت إلي تحرير محضرًا بغيابه وبعد ساعات من تحرير المحضر أبلغت الشرطة بالعثور على جثمان زوجها داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية في نبروه ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والعثور بداخل الجوالين على هاتفه المحمول "محطم".

القبض على المتهم

وتوصلت جهود فرق البحث من الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة.

وقرر أنه نظراً لكونه مديناً للمجنى عليه بمبلغ مالى «قيمة شراء ماشية منه» ومطالبة المجنى عليه المُستمرة له بالسداد، عقد العزم على التخلص منه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتته والتعدى عليه بالضرب والخنق مما أودى بحياته وإلإستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته والتخلص من جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه بالمصرف المائى محل العثور وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأحيل إلي النيابة العامة التي قررت حبسه.