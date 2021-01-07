كشف ملابسات مقتل تاجر ماشية بالدقهلية وسرقته

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من «ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز» بغياب زوجها «تاجر ماشية» عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالي لشراء بعض رؤوس الماشية، والعثور في وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية بإحدى القرى ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والعثور بداخل الجوالين على هاتفه المحمول «مُهشم».

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «تاجر ماشية - مُقيم بذات الدائرة».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرا لكونه مدينا للمجني عليه بمبلغ مالي «قيمة شراء ماشية منه» ومطالبة المجني عليه المُستمرة له بسداده، عقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجد المجني عليه برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتته والتعدي عليه بالضرب والخنق مما أودى بحياته والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته والتخلص من جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه بالمصرف المائي محل العثور.

وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.