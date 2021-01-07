ترامب يعلن نهاية حكمه: «أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة»

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ «انتقال منظم» للسلطة في 20 يناير، بعد أن صادق الكونجرس في ساعة مبكرة من يوم الخميس على تصويت الهيئة الانتخابية الذي أعطى الديمقراطي جو بايدن فوزه الرئاسي.

ونشر دان سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بيانا من ترامب على «تويتر» دعا فيه إلى الهدوء في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أوقفت منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» «فيسبوك» و«إنستجرام»، ترامب من النشر على حسباته مؤقتا، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

وجاء في البيان: «على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تدل علي ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير».

وتابع: «لقد قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط، في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

جاءت الشهادة بعد يوم واحد في واشنطن العاصمة، شوهه محتجون مؤيدون لترامب اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي.

بينما طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة في تحديد الأفراد الذين قد يكونون متورطين في سلوك عنيف أو أعمال شغب خلال أحداث العنف، أمس، يطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالأرقام الخاصة بهم أو زيارة موقعهم الالكتروني.

وقالت شرطة واشنطن العاصمة في وقت متأخر، إن الخرق الأمني السابق في مبنى الكابيتول الأمريكي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة أصيبت بالرصاص، واعتقال 52 شخصًا على الأقل.

وقالت عمدة واشنطن موريل بوزر، إنه سيكون هناك تمديد لحالة الطوارئ العامة لمدة 15 يومًا القادمة، والتي من المقرر أن تمر خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.