سيدة كفر الشيخ المطرودة: ابني عاملي قضيتين ضرب.. والمحكمة حكمت بـ6 أشهر

قالت دولت محمد، 70 عاماً، والمعروفة إعلاميًا بـ«سيدة كفر الشيخ المضروبة» إن نجلها حرر ضدها محضرين ضرب، وأن المحكمة حكمت عليها بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، وأنها فوجئت بذلك خلال الاستماع لأقوالها اليوم أمام نيابة مركز دسوق، حيث تقدمت بمعارضة في الحكمين، لافتة إلى أنها قضت نحو 15 ساعة في المركز والنيابة، والتي ذهبت لها مرتين.

وعقب خروجها من سراي النيابة، كشفت «دولت» لـ« الوطن» عن تفاصيل اقوالها، «قولت خد بطاطيني وفرشة سريري، وقلت إنه كان بيضربني على طول، وطردني، والكلام ده كان في شهر 4 اللي فات، لكن إحنا الشرطة جات لينا بالليل، واستدعتنا، وروحنا وقولت كل حاجة للشرطة، ورفضت اتصالح معاه، وعملت فيه محضر جديد، ووكيل النيابة كمان سمع ليا، ووبخه وقاله أمك دي هي أمانتك، وهو بيضربني من 25 سنة ومبهدلني».

السيدة: رفضت التصالح لما لقيته عاوز يسجني

وأضافت السيدة العجوز، «قولت لوكيل النيابة إني زهقت منه، ومش عاوزاه جنبي، وبيخد فلوسي، لكن مضربنيش من شهر 4 اللي فات، أنا بقبض 422 جنيه، بس يادوب يأكلوني وأعيش، أجيب منين، ووكيل النيابة والمباحث تعاطفت معايا، بس زعلانة إنه حرر ضدي محاضر، ووكيل النيابة أخلى سبيلي».

وتابعت السيدة المسنة، «رفضت التصالح لما لقيته عاملي قضايا، كان عاوز يسجني، وقالي هجيب كبريت وهولع فيك، وأنا مش هآمن على نفسي معاه تاني، وقولت لوكيل النيابة كده، قولت له ضربني وبهدلني، والناس دافعت عني، وحصل مواجهة بيني وبينه واتهمني أن أنا اللي ضربته، لكن وكيل النيابة لم يصدق».

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السيدة المسنة، بعد عمل معارضة في الحكمين عليها، بينما لم يصدر قرار بشأن نجلها، والمقرر أن تستكمل النيابة معه التحقيقات في الفترة المسائية، وذلك في عدة محاضر، بينها محاضر حررها ضد زوج شقيقته وابنها «حفيد العجوز»، الذي وثق ضرب جدته بالصور والفيديو.

وأكد حفيد العجوز لـ«الوطن»، أنه نشر المادة بهدف تهذيب خاله، «كنت عاوز حد يتحرك، لأن خالي محمد محمد أحمد فضل، طول عمره بيضرب جدتي دولت محمد الكومي، وطردها من بيتها المجاور لبيتنا علشان عاوز يخد منها 300 جنيه للكهرباء والمياه، وعاوز حقي جدتي يرجع لأنه كل شوية يهددها إنه هيضربها تاني».

وأقامت العجوز في غرفة واحدة من المنزل، لتعيش حياتها مطمئنة لوجود إحدى بناتها بجوارها، لكن سنها لم يرحمها،« عايشة بعيد عنه وبرضو مرحمهاش، لحد ماجه شهر 4 اللي فات، وضربها جامد وأنا وثقت اللحظات دي بالضرب المبرح، فاشتكاني إني ضربته»، بحسب قول الحفيد محمود شميس.

20 عاماً، من مقاطعة الأم لابنها بسبب تصرفاته الغريبة، حيث أنه مضرب عن الحياة وعن الزواج، ومنعزل دون عمل، ويعيش على معاشاها الذي لا يتجاوز 350 جنيهًا بحسب قول حفيدها، «عايش من غير شغل، وعليه تصرفات وأفكار غريبة ومنعزل لوحده، ومع ذلك مفيش فايدة، وكل مرة يضربها وجينا وقت الضرب ده وبقينا حصن حصين ليها، وبنتصدى ليه، لكنه بيروح يشتكينا أنا وأبويا، فقولت لازم يتأدب وحق جدتي يرجع فبعت المادة اللي معايا علشان يتفضح».

فيما أكدت ابنة السيدة العجوز، والتي تتواجد معها في قسم الشرطة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها خرجت من مقر النيابة وتوجهت لمركز الشرطة، ولا تعلم حتى الآن ما الذي سيحدث، لكنهما جرى حجزهما ليلاً، وحتى الصباح، وحاولت الشرطة عمل صلح بينهما إلا ان العجوز وابنتها رفضتا.