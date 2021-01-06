بكورونا.. وفاة طبيب في كفر الشيخ وموظف ببنك مصر في المنوفية

توفي المحاسب هاني فكري البكل، الموظف بفرع بنك مصر في أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما سادت حالة من الحزن بين العاملين في البنك حزنا علي وفاة المحاسب الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما .

وأكدت مصادر ببنك مصر في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الراحل كان يخضع للعزل المنزلي منذ نهاية الشهر الماضي لشعوره بأعراض الإصابة، ثم أجري الأشعة والفحوصات اللازمة، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الحد من انتشار فيروس كورونا بفرع أشمون، وتطهير البنك، والتأكيد علي ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات .

فيما توفى الدكتور أيمن السيد بيومي، أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن الطبيب أصيب بفيروس كورونا، منذ أيام خلال عمله، وجرى حجزه إلا أن حالته تدهورت وتوفي متأثرا بإصابته، مضيفاً أنه جرى تغسيله وتكفينه تمهيداً لتسليم الجثمان لذويه.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ« الوطن»، أن مستشفى برج البرلس، شهد حالة من الحزن من جانب الأطباء وطاقم التمريض والعاملين، الذين لم يتمكنوا من إنقاذ زميلهم، مشيراً إلى أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والإخلاص في العمل، وانه من اوائل من التحقوا بصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالي ومحاربة الوباء العالمي الجائح فيروس كورونا.

جاءت وفاة الدكتور أيمن بعد ساعات قليلة من وفاة ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن رئيسة التمريض، اصيبت بالفيروس منذ أيام وجرى حجزها بقسم العزل بنفس المستشفى وتوفيت امس الثلاثاء،وأدى أطباء وتمريض مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، صلاة الجنازة على ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بالمستشفى، عقب وفاتها متأثرة بفيروس كورونا داخل قسم العزل بنفس المستشفى.