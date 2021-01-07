سيدة كفر الشيخ المطرودة من منزلها تتهم ابنها بضربها في محضر رسمي

10 أشهر مرت على واقعة اعتداء شاب على والدته العجوز، بـ« علقة ساخنة»، ورغم مرور الأشهر العشرة على الواقعة إلا أن حفيدها احتفظ بمجموعة من اللقطات المصورة «فيديو وصور»، تظهر آثار الضرب المبرح على أماكن متفرقة من جسدها، ليبدأ في نشرها أمس، بهدف تحريك المياه الراكدة، بهدف حصول جدته على حقها بعد 25 عاماً قضتها في كنف ابنها المعتدي والطامع في معاشها.

« كنت عاوز حد يتحرك، لأن خالي محمد محمد أحمد فضل، طول عمره بيضرب جدتي دولت محمد الكومي ، وطردها من بيتها المجاور لبيتنا علشان عاوز ياخد منها 300 جنيه للكهرباء والمياه، وعاوز حقي جدتي يرجع لأنه كل شوية يهددها أنه هيضربها تاني»، بهذه العبارت حكى حفيد السيدة العجوز ، سبب نشره للمادة المصورة.

بيت مكون من طابقين بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أحدهما لم يتم تجهيزه بعد، ما اضطر الأم للحياة مع ابنها بعد تزويج بناتها الثلاثة، لكنه كان دائم التعدي عليها، حتى انفصلت عنه في نفس المنزل، وأقامت في غرفة مستقلة، لتعيش حياتها مطمئنة لوجود إحدى بناتها بجوارها، لكن سنها لم يرحمها.

«عايشة بعيد عنه وبرضو مرحمهاش، لحد ما جه شهر 4 اللي فات، وضربها وأنا وثقت اللحظات دي بالضرب المبرح، فاشتكاني إني ضربته»، قالها الحفيد محمود شميس.

20 عاماً، من مقاطعة الأم لابنها بسبب تصرفاته الغريبة، حيث أنه مضرباً عن الحياة وعن الزواج، ومنعزلاً دون عمل، يعيش على معاشاها الذي لم يتجاوز 350 جنيها بحسب قول حفيدها: «عايش من غير شغل ويتبنى تصرفات وأفكار غريبة ودائما يعيش منعزلا، ومع ذلك مفيش فايدة، وكل مرة يضربها وجينا وقت الضرب ده وبقينا حصن حصين ليها، وبنتصدى ليه، لكنه بيروح يشتكينا أنا وأبويا، فقولت لازم يتأدب وحق جدتي يرجع فبعت المادة اللي معايا علشان يتفضح».

نحو 12 ساعة قضتهم السيدة العجوز وابنها داخل مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، بعدما علمت الشرطة فتحركت على الفور، استمعت خلالهم لأقوال السيدة وابنها، حيث اتهمته بضربها وحجزت عقب تحرير محضرا، للعرض على النيابة، وجار إنهاء الإجراءات.

حنان فضل، ابنة السيدة العجوز، التي تتواجد معها في قسم الشرطة، قالت في تصريح خاص لـ« الوطن»، إنها خرجت من مقر النيابة وتوجهت لمركز الشرطة، ولا تعلم حتى الآن ما الذي سيحدث، لكنهما جرى حجزهما ليلاً حتى الصباح، وحاولت الشرطة الصلح بينهما إلا ان العجوز وابنتها رفضتا.