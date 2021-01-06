كفر الشيخ تسجل 11 إصابة كورونا جديدة ووفاة طبيب بعزل البرلس

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 4 مستشفيات داخل المحافظة، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن وفاة أحد الأطباء بمستشفى برج البرلس، متأثراً بإصابته بالفيروس المستجد.

وقال مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا موزعة على مستشفى الحامول المركزي، الذي سجل 3 حالات، ومستشفى صدر كفر الشيخ بـ6 حالات، فيما سجل مستشفى فوة المركزي ومستشفى العبور للتأمين الصحي حالة لكل منهما.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليلها، وفق البروتوكول المتبع العمل به، من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي، أو النقل إلى مستشفيات العزل.

وتوى قبل قليل، الدكتور أيمن السيد بيومي، اخصائي الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس، إثر إصابته بفيروس كورونا، وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية إن الطبيب أصيب بفيروس كورونا، منذ أيام خلال عمله بالمستشفى، وجرى حجزه بمركز العزل، إلا أن حالته تدهورت سريعاً حتى لفظ أنفاسه، مشيراً إلى أنه جرى تغسيله وتكفينه وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أن مستشفى برج البرلس، شهد حالة من الحزن من جانب الأطباء وطاقم التمريض والعاملين، الذين لم يتمكنوا من إنقاذ زميلهم، مشيراً إلى أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والإخلاص في العمل، وأنه من أوائل من التحقوا بصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالي، ومحاربة الوباء العالمي الجائح فيروس كورونا.

وتوفيت في وقت سابق أمس، ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي إن رئيسة التمريض اصيبت بالفيروس منذ أيام، وجرى حجزها بقسم العزل بنفس المستشفى،حتى توفيت أمس الثلاثاء، وأدى أطباء وتمريض مستشفى التأمين الصحي، صلاة الجنازة على زميلتهم، رئيس التمريض بالمستشفى، عقب وفاتها متأثرة بفيروس كورونا داخل قسم العزل بنفس المستشفى.