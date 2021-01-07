"البيطريين" تنقح كشوف الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات

عقدت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021، لضمان إجراء انتخابات نزيهة، فى أجواء تحافظ على سلامة المشاركين بالتصويت.

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبدالعزيز الجوهرى رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، والدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد مبروك، والدكتور أحمد البندارى.

وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة، إن الاجتماع قد أسفر عن عدة قرارات، أهمها: الإعداد للعملية الانتخابية 2 فبراير المقبل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة الكشوف النهائية للمرشحين على كل مقاعد الفرعيتين واعتمادها، وذلك بعد فحص كل الملفات من خلال الجهات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية بنقابتى القاهرة والجيزة، مؤكدًا أن كافة عمليات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى كامل، وحضور مستشارى هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهتها، موضحا أن اللجنة تُعد حاليا الاشتراطات الخاصة بالعملية الانتخابية وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها.

وأهابت لجنة الانتخابات، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابتى القاهرة والجيزة، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المشاركة بالانتخابات.

10 أطباء بيطريين يتنافسون على منصب رئيس فرعية القاهرة

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين في نهاية ديسمبر الماضي، حيث ترشح 10 أطباء بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، و12 طبيبا بيطريا على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عاما، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عاما.

وفى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، ترشح طبيبان بيطريان على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عامًا، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عامًا.