رئيس عليا انتخابات البيطريين يعلن رسميا تشكيل مجلس النقابة الجديد

أعلن الدكتور البدري أحمد ضيف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، رسميا، نتائج العملية الانتخابية.

وأضاف البدري في مؤتمر صحفي له منعقد الآن، أن النتيجة جاءت كالآتي: حسم الدكتور خالد سليم، مقعد النقيب العام، بعد حصوله على 2432 صوتا، وتقدمه على منافسه الأقرب الدكتور خالد العامري الذي حصل على 2171 صوت.

أما الفائزون على مقاعد أعضاء مجلس النقابة فوق السن، هم محمد عفيفي سيف بـ2533 صوت، ونبيلة البطراوى، حصلت على 2003 أصوات، شيرين زكي حصلت على 1928 صوت.

أما مقاعد عضوية مجلس النقابة تحت السن، فاز فيها محمد شفيق، بـ3090 صوت، وياسمين أبو الخير، بـ2513 صوت، وأحمد طنطاوي الذي حصل على 2337 صوت.

أما مقاعد مجلس النقابة العامة عن القطاعات، فصوت في قطاع القاهرة والجيزة، 721 صوت صحيح، والأعلي في الأصوات، محمد أشرف بعد حصوله على 418 صوت.

وعلى مقعد غرب الدلتا، كان إجمالي الأصوات الصحيحة للانتخابات فيها 1254 صوت، والأعلى في الأصوات، أحمد البنداري بحصوله على 784 صوت.

وقطاع وسط الدلتا، جاءت فيه الأصوات الصحيحة، 2133، والأعلى في الأصوات، محمد مبروك بحصوله على 1194 صوت.

وشرق الدلتا الأصوات الصحيحة 3117 والأعلى في الاصوات، محمد حجازي بـ1598 صوت.

وفي قطاع شمال الوجه القبلي، الأصوات الصحيحة 1091، والأعلى في الأصوات أيمن محمد حلمي بـ465 صوت.

أما مقعد جنوب الوجه القبلي، فكان الأعلى في الأصوات أحمد خيري 1166 صوت.

وقال ضيف، إن المجلس السابق حقق إنجازات لم يكن يتم تحقيقها على مدار 20 عاما، مؤكدا أن الجميع هدفه أن يتم رفع هذه المهنة، ويكون لها شأن على مستوى مصر، قائلا: "تهمنا المهنة وليس الأشخاص"، موجها الشكر للنقيب السابق الدكتور خالد العامري وللأعضاء، الذين لم يحالفهم الحظ.