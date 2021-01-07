والد ياسمين صبري يشكو من ارتفاع سعر تحليل كورونا بالمعامل الخاصة

أبدى الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، استياءه الشديد من إرتفاع قيمة تحليل مسحة كورونا بالمعامل الخاصة، والتي يصل سعرها إلى ألفي جنيهًا.

وكتب أشرف صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!».

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد ظهرت في إطلالة مميزة، خلال الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ ظهرت وهي مرتدية جاكيت يجمع بين اللوني الأبيض والأسود، وبنطلون أسود جلد، بالإضافة إلى قميص أسفل الجاكيت، ويحمل اللون المستردة.

والجاكيت من دار أزياء «بالمان» الفرنسية، ويبلغ سعره 4895 دولار أمريكي، ويتجاوز سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

وكان قد جرى استبعاد الفنانة، ياسمين صبري من مسابقة أجمل «100 وجه في العالم» وانضمام ليث أبو جودة، في مسابقة أجمل مئة وجه للشخصيات العامة و التي تشرف عليها لجنة "tc candler" العالمية، والتي تُقام للسنة العاشرة على التوالي.

وتقوم هذه المسابقة بترشيح المئات من المشاهير من جميع أنحاء العالم و من ثم يقوم الجمهور بالتصويت لمدة 6 أشهر، ويدخل المغني ليث أبو جودة للمرة الرابعة على التوالي هذه القائمة، كما تشاركه عن فئة الفتيات مواطنته لينا قيشاوي، في حين يدخل الفنان مينا مسعود للمرة الاولى.

مينا وليث ولينا فقط من إستطاع دخول هذه القائمة من الفنانين العرب بالرغم من ترشيح أسامي عدة من الوطن العربي مثل: "ياسمين صبري، ظافر العابدين، حنان الخضر، هنا الزاهد، هايدي موسى، محمد عساف"، على الرغم من مشاركتهم فى الدورات السابقة.