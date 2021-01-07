توقيع عقد لتدوير المخلفات بين محافظة الدقهلية و«إيكارو»

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع عقد اتفاق بين محافظة الدقهلية، وشركة «إيكارو»، لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3500 طن فى اليوم، وحضر مراسم توقيع العقد، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هشام شريف العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

«شعراوى»: لرفع كفاءة المنظومة والتغلب على المشكلات

وقال «شعراوى» إن العقد يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى. وأضاف أن العقد يتضمّن قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أى معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلى طاقة استيعابية 3500 طن فى اليوم، وإدارة وتشغيل المدفن الصحى الهندسى على مساحة 50 فداناً بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من جميع المصانع إلى المدفن الصحى، للتخلص الآمن منها.

وأوضح «شعراوى» أن هذا العقد يأتى استكمالاً للدور الذى قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائى بمنطقة سندوب بالدقهلية، حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن فى اليوم.