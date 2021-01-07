عمل معاه الرمانة.. حبس تاجر قتل صديقه وألقى جثته في ترعة بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية اليوم، حبس تاجر مواشي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة العامة اتهامات له بالقتل العمد واستدراج المجني عليه، والتخلص من جثته بإلقائها في الترعة، وذلك بعد ربطه بسلسلة حديدية يستخدمها في ربط الماشية حتى تختفي الجثة.

وأدلي «محمد ع. ع.»، 44 سنة تاجر مواشي، باعترافات تفصيلية، حيث ذكر أنه اشترى مواش قيمتها 48 ألف جنيه من صديقه محمد جمال الدين محمد الدمرداش، 35 سنة، تاجر مواشي، وأن بينهما معاملات دائمة، وأن المجني عليه طالبه بسداد المبلغ، أكثر من مرة، ولكن الظروف لم تساعده علي السداد، فقرر التخلص منه ومن ديونه.

وأكد المتهم «يوم الواقغة حضر لي المجني عليه، ومعه مبلغ 29.5 ألف جنيه، وبعد أن دخلنا معا حظيرة المواشي، ضربته على رأسه بشومة، وخنتقته بحبل حتى تأكدت من موته، وأدخلت الجثة في شيكارتين بلاستيك، وأحضرت عربة كارو، ووضعت الجثة عليه كأنه (عجل ميت) حتى وصلت إلى الترعة وألقيتها بها».

وعثر الأهالي على جثة طافية داخل «شيكارتين» في وضع القرفصاء، وكان المجني عليه يرتدى ملابسه كاملة، وهي عبارة عن جلباب بيج اللون وأسفله صديري أبيض وبلوفر رصاصي وبنطال تريننج رصاصي وحذاء أسود، وأُخطرت مباحث نبروه وبالمعاينة تبين أن المجنى عليه ملفوف حول عنقه سلسلة حديدية بها حبل قماش والتي تستخدم في ربط الماشية، ووجود إصابات عبارة عن نزيف دموي بالأذن اليسرى وخروج اللسان من الفم، وسحجة بمقدمة الرأس بالجبهه من الناحية اليسرى وكدمة وزرقة وتورم بالعين اليسرى، كما عثر بجوار الجثة علي التليفونه المحمول الخاص بالمجني عليه .

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه من سمارة السيد الصاوى، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية «نشا» دائرة مركز نبروه ، بغياب زوجها، محمد جمال الدين محمد الدمرداش، 35 سنة، تاجر مواشي، وكان بحوزته مبلغ مالى لشراء ماشية والإتجار فيها.

وشكل اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، فريق بحث تحت رئاسته ويضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام والمعلومات وضباط مباحث مركز نبروه لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتم فحص علاقات المجنى عليه وخط سيره وفحص كاميرات المراقبة بالمكان وخط سيره المحتمل منذ خروجه من منزله.

وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه محمد ع. ع.، 44 سنة تاجر ماشية، ومقيم بنفس القرية، حيث شوهد المجنى عليه، مساء اختفائه، حال توجهه لدوار الماشية الخاص بالمتهم المذكور ودخوله الدوار ووعدم خروجه منه، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وشبه رواد التواصل الاجتماعي الجريمة بأنها تأتي على طريقة أحد مشاهد القتل في أحد الأفلام السينمائية، وقالوا إن المتهم «عمل معاه الرمانة».