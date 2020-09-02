حبس شاب قتل والدته بعدما هددته بفضح علاقته بزوجة صديقه

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته انتقامًا منها بعدما هددته بفضح أمره لرفضه الاستجابة لطلبها وقطع علاقته بزوجة صديقه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى مأمور قسم شرطة عابدين، بلاغًا من "هـ. م"، موظف، باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، وبالمعاينة تبين العثور على ربة منزل في العقد السادس من العمر، ووجود آثار خنق بالجثة، وتهشم رأسها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل السيدة وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان دائم الشجار معها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى حدوث مشاجرة مع والدته يوم الواقعة بسبب اكتشافها لعلاقة غير شرعية تربطه بزوجة صديقه، حيث طلبت منه الابتعاد عنها وقطع علاقته بها، وإلا ستخبر صديقه.