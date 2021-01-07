أبرز المشاكل التى تواجهك أثناء التسجيل فى منصة مصر الرقمية وحلها

يواجه عدد كبير من مستخدمى منصة مصر الرقمية بعض المشاكل أثناء التسجيل على المنصة، وتتلخص هذه المشاكل فى أولًا كتابة المستخدم في خانة الأم إسمها بالكامل وليس الإسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، ثانيًا رقم المصنع، حيث يُطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف ما إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومي للمواطن من عدمه وإذا كان المستخدم موقوف عن التعامل لأى سبب، كما يكشف أية محاولة لتزوير البيانات ويضمن حماية بيانات المواطن.

وبحسب وزارة الاتصالات، فإن منصة مصر الرقمية، هي موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية، من خلال إنشاء حساب على منصة "مصر الرقمية" مجانًا، كذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكن معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة على الموقع، علمًا بأن الرسوم تختلف من خدمة إلى أخرى.

ويمكن الحصول على الخدمات عبر عدة طرق محتلفة منها يمكن البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، كما يوجد خدمات مقترحة في الصفحة الرئيسية يتم إقتراحها للمواطن بناءً على استخدامه للموقع، ويمكن العثور على الخدمة المطلوبة أيضًا عن طريق استخدام دليل الخدمات والتصفّح حسب الفئة.

وتابعت وزارة الاتصالات، أنه لا يشترط حضور المواطن الى مصدر الجهة الحكومية التى تقدم الخدمة، إلا إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب التوقيع أو الحضور الشخصي فيجب على المواطن التوجه للجهة الحكومية المقدمة للخدمة لإتمام الطلب، مثل خدمة إصدار توكيل، حيث يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب الحضور الشخصي من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء في طلب الخدمة على الموقع.