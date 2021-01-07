مدير عزل عين شمس: إصابات الأطفال بكورونا محدودة

قال الدكتور شريف محسن، منسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، مدير مستشفى العزل جامعة عين شمس بالعبور، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد في مارس 2020 كانت في أواخر الشتاء وأعداد الإصابة وسرعة الانتشار كانت قليلة أقل من الموجة الثانية التي بدأت من أول شهر ديسمبر منذ بداية الشتاء ويجب أخذ حذرنا لأن هذه الفترة سيعقبها.

مفترق طرق

وأضاف مدير مستشفى العزل بجامعة عين شمس بالعبور خلال حواره مع برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الموجة يحكمها المواطن ونحن أمام مفترق طرق يا إما ناخد بالنا من نفسنا وعائلتنا أو الدخول في سكة تانية زيادات بسبب عدم الحرص والتهاون بالإجراءات الاحترازية، وتلاحظ زيادة الأعداد خلال الأسبوعين أو الثلاثة السابقين ونقترب من أعلى نقطة كانت موجودة في الموجة الأولى والأعداد المنشورة على وزارة الصحة يوميا بالإصابات اليومية دليل على الأشخاص الذين أجروا مسحة ولكن على الأرض هناك إصابات أكثر وأصبحنا نعتمد على الناحية الإكلينكية والأشعة المقطعية في الموجة الثانية وليس المسحة فقط كما كان خلال الموجة الأولى.

وتابع: «السلالات الجديدة لا تزال قيد الدراسة ومنقدرش نقول بتصيب مين أكتر بس الأطفال في الموجة الأولى إصاباتهم قليلة لكن مش عارف الأعداد هتبقى إيه في الموجة الثانية وهنتكلم على جنوب إفريقيا والبرازيل وهما لسه بيدرسوا تحور السلالات هناك ولخصوا التحور أنه حصل في 3 جينات وبيدرسوا الباقي، لكن السلالات ليس الأساس ولكن الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية هو الضروري، ولا يوجد زيادة كبيرة في إصابات الأطفال تقريبا نفس إصابات الموجة الأولى».