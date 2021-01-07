عاجل.. مصادر بـ«الصحة»: بدء تلقي لقاح كورونا الصيني الثلاثاء المقبل

كشفت مصادر في وزارة الصحة، عن أن عملية التطعيم ضد لقاح كورونا، سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في عدد من المراكز المخصصة على مستوى الجمهورية.

وخصصت وزارة الصحة 34 مركزا في 27 محافظة، لتطيعم المواطنين بلقاح كورونا.

وقالت المصادر إن عملية التطعيم سوف تبدأ في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وأوضحت المصادر أن عملية التطعيم سوف تتم باللقاح الصيني.