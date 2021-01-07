تواضروس: التشهير والسب والتريقة تخرج أصحابها من دائرة العقل

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يتابع كل ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من بعض المحتويات التي تنشر خلالها: «أنا مش متابع كل حاجة على السوشيال ميديا، لكن أحيانا الكلام بيتقال عن غير معرفة أو اللي بيكتب مش فاهم، أو واحد مهووس بالشهرة».

وأضاف البابا في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: «هذا الهوس بالشهرة ذكرني بصحفي ناشئ لرئيس تحرير وقاله عاوز أبقى مشهور، فرد عليه وقال له اشتم شخص مشهور في المجتمع، فلما الصحفي فكر لقى إن مفيش حد مشهور غير رئيس التحرير نفسه فشتمه».

لا تسمعوا لأي شخص يتبع هذه الأساليب على السوشيال ميديا

وتابع أنه يجب الاستماع إلى الأشخاص ذوي المنطق الذين يتحدثون بهدوء دون غيرهم من هواة استخدام الأساليب غير المشروعة مثل السب والتشهير، وشدد على أن من يستخدم هذه الطرق في الترويج لفكرته هو شخص خارج عن دائرة العقل: «الشخص صاحب المنطق هادي، لكن الأساليب الرخيصة في التشهير واستخدام ألفاظ خارجة والتريقة والسخرية وكل ذلك يعني أن الشخص خرج عن دائرة العقل، ويجب أن يستطيع كل منا أن يميز بين كل ما يقال، وكل من يخرج عن دائرة الأدب والأخلاق يجب ألا نسمعه».

نحاول الرد على الشائعات في بيانات ولقاءات خاصة

وأردف: «يجب أن يتولد لدينا روح الإصرار وأن نزن كل شيء، والسوشيال ميديا اعتدت على الحريات والمبادئ واعتمدت على الشائعات».

وحول كيفية مواجهة هذه التوجهات السلبية، قال البابا تواضروس الثاني: «نحاول إيضاح الأمور في بيانات ولقاءات خاصة وغيرها للرد على هذه الأمور التي تثيرها منصات التواصل الاجتماعي، ونحاول تصحيح الصورة، والأمر يعتمد على المتلقي نفسه».