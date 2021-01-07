حسين الجسمى يتلقى لقاح كورونا: الحمد لله على نعمة الإمارات

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ليُعتبر أول فنان يُعلن تلقيه هذا اللقاح، مُعربًا عن سعادته البالغة لاتخاذه تلك الخطوة.

ونشر الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان».

وتابع حسين الجسمي، قائلًا: «وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان



وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا ????



وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن pic.twitter.com/fUnrb0fHbK — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) January 7, 2021

وكان الفنان حسين الجسمي، قد إفتتح أولى الحفلات الغنائية بالعام الجديد في «مدرّج خورفكان»، والتي شهدتها مدينة خورفكان في الإمارات، على هامش الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، حيث أبدى سعادته البالغة لوقوفه على هذا المسرح، قائلًا في كلمته أمام الجمهور: «أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الابن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية متنقلا بين مختلف القارات ناقلا رسالة فن راقية قائمة على التسامح والمحبة بين الشعوب باختلاف دياناتها وأعراقها وثقافاتها وانتماءاتها».

وتابع: «بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تماماً، والسبب أن الحلم اللي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل ثم بفضل الإرادة التي تصنع المعجزات والعزيمة التي لا تلين لمطوِّع الصعايب والدي وسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ربي يحفظه ويطول بعمره ويديمه تاج على رؤوسنا اللي حول هذه المدينة الجميلة إلى درة فريدة»، شاكراً دعوته قائلاً: "توّجني وشرّفني سموّه بدعوته الكريمة لأكون بينكم اليوم لأفتتح أولى الحفلات الفنية، فيا أهلا وسهلا بكم جميعاً وزين الله داركم مثل ما زينتم دارنا».