التعليم العالي: 40% زيادة في عدد الأجانب الدارسين بالجامعات المصرية

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية الحكومية شهدت حتى الآن زيادة في الطلاب الوافدين والذي تم تقييدهم وتسكينهم عن العام الماضي بنسبة 40%، مؤكدة أن الإستراتيجية التي تسير عليها الإدارة العامة للوافدين منذ تولي الدكتور خالد عبدالغفار شهد طفرة كبيرة في هذا القطاع، مؤكدة أن مبادرة «إدرس في مصر» لعبت دورا فعالا في التسويق.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم تسكينهم من الطلاب بمراحل البكالوريوس والليسانس حتى الآن، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ساهم في تذليل العديد من العقبات تجاه الطلاب الوافدين في ظل أزمة كورونا فيروس، أبرزها مد فترة السماح والتقديم والقبول حتى 31 ديسمبر الماضي في البرامج العادي، مما سمح للدول التي تأخرت ظهور نتائجها في أن يحجز الطالب أماكن بالجامعات المصرية ويتقدم للجامعة، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل حاليا على إعداد خطة ترويج الفترة المقبلة للجامعات المصرية سيتم تنفيذها خارج مصر.

رشا كمال: 3500 طالب وافد جديد تم تسكينهم بجامعة القاهرة

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، أن جامعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة وعين شمس، أبرز الجامعات التي تصدرت نسب أعداد الطلاب الجدد الملتحقين بها من الوافدين، حيث تم تسكين 3500 طالب وافد بجامعة القاهرة و 2000 طالب بجامعة عين شمس.

وتابعت أن الإدارة المركزية اتخذت عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب الوافدين، أبرزها توفير خدمة لاستقبال الملفات الخاصة بالطلاب وذلك عن طريق البريد السريع، بإضافة إلى إمكانية قبول الملفات لجميع الطلاب من خلال سفارات دولهم بالقاهرة، بالإضافة إلى استحداث خدمة الدفع الإلكتروني لجميع الطلاب، واستمرار قبول الطلاب ببرامج الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية حتى فبراير 2021.