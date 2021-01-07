للأم والأطفال.. شروط صحية للأسرة لعدم إيقاف معاش تكافل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الشروط، التي يجب أن تلتزم بها الأسرة، حتى لا يتم إيقاف معاش تكامل.

وتستعرض «الوطن» الشروط الصحية التي أقرتها وزارة التضامن، وجاءت في مقدمتها التالي:

الشروط الصحية حتى لا يقف معاش تكافل

حمل الأم

- من بين الشروط الصحية التي وضعتها التضامن تتعلق بحالة الأم حتى وإن كانت حامل، فلابد أن تتابع حملها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

- حصول الأم الحامل على كارت متابعة مدون به 3 مرات على الأقل في الشهر.

- لابد أن تقوم الأم بعمل متابعة بعد الولادة على الأقل مرتين سنويا.

- حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحتها وصحة ومعرفة سبل التغذية السليمة.

الأطفال

وضعت التضامن شرطا صحيا، للأطفال من السنة الأولى للميلاد وهو أن يكون لديهم كارت متابعة يثبت أن الأطفال أخدوا الخدمات الصحية كالتطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم، بالإضافة لتدوين نمو الطفل كطوله ووزنه وصحته العامة.

خطوات التقديم لمعاش تكافل

لابد من التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن وأن يصطحب طالب الخدمة عددا من المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومي سارية، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

الحصول على قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، وأخيرا صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.