انطلاق التدريب بالوحدات المتنقلة لمبادرة «حياة كريمة» بالبحر الأحمر

انتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، من تجهيز وحدة التدريب المتنقلة، وتوصيل التيار الكهربائي، وتركيب جميع الأجهزة الخاصة بالتدريب على حرف الخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة «حياة كريمة»، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف سعيد عبد الراضى مدير عام مديري القوي العاملة بالبحر الأحمر عن انطلاق المرحلة الرابعة للمبادرة، لتدريب الشباب في دورات تدريبية وتطوير وحدات التدريب في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب.

َوأشار «عبد الراضي»، في حديثه اليوم الخميس، لـ«الوطن»، أن محافظة البحر الأحمر ضمن المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الجمهورية، َوالتي تهدف إلى تعلم مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء المنازل.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من تلقي طلبات المرحلة الأولى للمتقدمين من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتم اختيار عشرة متدربين لمهنة الخياطة، وجاري استقبال الطلبات للمرحلة الثانية والتي ستبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمهنتي الكهرباء والسباكة فمازال التقديم مفتوحًا للمرحلة الثانية، ومن يرغب في تسجيل اسمه عليه التواصل مع مسؤول التدريب بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.

وذكر أن الدورة مدتها ثلاثون يومًا بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائزان بالمركز الأول والثاني سيحصلان على ماكينة خياطة، إضافة إلى «شنطة عدة» لأعمال السباكة والكهرباء.

ولفت إلى أن التدريب علي مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة 60 ساعة لكل منهما، وذلك بمدربين علي أعلي مستوي بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان و4 وزراء، أطلقوا 14 وحدة متنقلة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتوجيهات من القيادة السياسية.

َوقال محمد سعفان وزير القوي العاملة أن ما تم إطلاقه 27 وحدة متنقلة تجوب قري ونجوع 23 محافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.