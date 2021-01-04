شبكة أكسجين بمستشفيات البحر الأحمر والأطفال.. زيرو كوورنا

كشفت «صحة البحر الأحمر» أن مستشفيات العزل بمدن المحافظة لا توجد بها أية اصابات بكورونا للأطفال وأن جميع الحالات التي تم حجزها للعلاج جميعها من كبار السن والشباب.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح اليوم لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص ستة مستشفيات للعزل هى «مستشفى رأس غارب المركزى والغردقة العام وسفاجا المركزي والقصير المركزى وجراحات اليوم الواحد والشلاتين المركزى وحميات الغردقة»، وأن جميع مستشفيات البحر الأحمر تعمل بشبكة أكسجين تم توصيلها على خزانات بينما مستشفى الشلاتين تعمل بشبكة مولد.

وأوضح أن وزارة الصحة دعمت مستشفى الحميات بالغردقة بتركيب شبكة غازات كاملة وخزان أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ثلاثة ملايين جنيه دعما من وزاره الصحة والسكان وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.

وأكد أهمية تواجد الخزان لخدمة مرضى المستشفى وخاصة مرضي الرعاية المركزة، لافتا إلى استحداث قسم عناية مركزة بالمستشفى بسعة 6 أسرة وعدد 2 جهاز تنفس صناعى لخدمة مواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.