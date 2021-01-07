لو مش عارف تدفع إزاي.. خطوات الدفع الإلكتروني من خلال فوادفون كاش وفوري

وجهت الحكومة المصرية والعديد من الجهات والمؤسسات اهتمامها في الشهور القليلة الماضية لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، في إطار خطة ميكنة مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات الدفع الإلكتروني من خلال خدمة فودافون كاش، وخدمات فوري، وفقا لما أعلنته سياسة الشركات، عبر مواقعها الرسمية، إستمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تحويل الأموال من خلال خدمة فودافون كاش

ـ التوجة لأقرب فرع لشركة فودافون، وتفعيل محفظة فودافون كاش، يمكن إيداع حتى 10000 جنيه في اليوم الواحد، و50 ألف جنيها شهرياً.

ـ يمكن تحويل الأموال من حساب محفظة فودافون كاش بعد عملية الإيداع من خلال الكود *9#، أو من خلال الاتصال على خدمة العملاء 7001، الخاصة بعملاء فودافون كاش فقط.

ـ بعد عملية التحويل يتسلم العميل رسالة نصية تتضمن المبلغ المحول، الرقم المرسل إليه المبلغ، والرصيد المتبقي بمحفظة فودافون كاش.

ـ وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع على محفظة فودافون كاش من خلال ماكينات atm، المنتشرة.

تفاصيل السداد الإلكتروني من خلال خدمات فوري

ـ تتيح فوري طرق سهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

ـ وتشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.

ـ من خلال فوري يمكنك دفع الفواتير و الخدمات الاخرى بسهولة من اتصالات ودفع التذاكر والسياحة ومدفوعات أونلاين وخدمات متنوعة والتأمين ومصاريف الجامعات والتبرعات والمدفوعات المالية والبنوك ودفع الاشتراكات و الاعلانات وتجديد رخصة السيارة.

ـ يمكن استخدام خدمة مدفوعات فوري من خلال عدد من المنافذ منها ماكينات الصراف الآلي، منافذ فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، تطبيق my fawry على الهاتف المحمول، المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك من خلال الهاتف المحمول.