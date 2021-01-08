لطمأنة المواطنين.. فنانون تلقوا لقاح كورونا وشاركوا الجمهور

تلقى عدد من نجوم الوسط الفني لقاح فيروس كورونا المستجد، وحرصوا على مشاركة جمهورهم أثناء تلقيهم اللقاح كنوع من دخول الطمأنينة على الجمهور.

حسين الجسمي

أعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه على «تويتر» تلقيه أمس، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتب الجسمي «الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، ‏والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

الإماراتية أحلام

كما أعلنت المطربة الإماراتية أحلام في أكتوبر الماضي، عبر «تويتر»، تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا، ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت أحلام «إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر⁧‫ كورونا،‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم».‬⁩

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

أحمد فهمي

كما تلقى الفنان المصري أحمد فهمي لقاح كورونا في أكتوبر الماضي، ونشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر فيه وهو يقوم بفحص الدم ومسحة بي سي آر وفحص السكر والضغط ويقيس الطول والوزن، قائلا: «الأمر لم يستمر أكثر من ربع ساعة ولم أشعر بأي أعراض جانبية بعد أن أخذت اللقاح».

وأشار «فهمي»، إلى أن القائمين على الدراسة سيتابعون معه طوال العام المقبل من خلال الاتصالات الهاتفية أو المقابلات للاطمئنان على صحته، موضحًا: «سعيد جدا بمشاركتي في التجربة دي وحابب أشاركها معاكم».

واختتم «فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس أننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية».

المطربة نوال الكويتية

كما تلقت المطربة نوال الكويتية هي الأخرى لقاح كورونا في ديسمبر الماضي، وطمأنت الجمهور على أمان الجرعة ونصحتهم بأخذها لتفادي الإصابة بالفيروس.