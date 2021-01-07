طبيب: انسياق المواطنين وراء شائعات علاج الأطفال يفاقم أزمة كورونا

قال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن انسياق بعض المواطنين وراء الشائعات المتعلقة بكيفية علاج فيروس كورونا هو ما يفاقم أزمة المصابين، ونسبة الأطفال في المجتمع المصري 45% بداية من سنة وحتى 18 عاما، ونسبة الإصابات فيما بينهم ليست بالكبيرة مقارنه بأعدادهم.

أعراض الإصابة للأطفال لا تختلف كثيرا عن الكبار

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأعراض التي يعانيها الأطفال جراء الإصابة بفيروس كورونا لا تختلف كثيرا عن الأعراض التي يعاني منها الكبار، كما أن نقص المناعة أو مرض السرطان أن وجود ثقب في القلب تؤدي إلى تفاقم أزمة الإصابة بالفيروس.

التوجه إلى المستشفى

وأوضح أنه ليس كل الأطفال المصابين ليسوا مصابي فيروس كورونا، ولكن يجب على الكبار في الأسرة إجراء التحاليل والكشوفات التي تثبت إصابتهم هم في المقام الأول قبل التأكد من إصابة الطفل حال كانت الأعراض خفيفة: «عند وجود أي أعراض أو صعوبة في التنفس أو الحرارة مش بتنزل ده مؤشر خطر بالنسبة للطفل، والأطفال كلهم بيعيوا في فترة التقلبات الجوية».

وأكد أن الأطفال لديهم مناعة مكتسبة قوية أكبر من الكبار وتؤدي لطرد الأمراض التي قد تهاجم أجهزتهم المناعي بشكل أقوى من الكبار.