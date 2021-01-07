تماثل 680 حالة للشفاء من فيروس كورونا بجنوب سيناء

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى اليوم الخميس، بلغ 822 حالة بكافة مدن المحافظة، ويجرى سحب عينات pcr الخاص بفيروس كورونا للحالات المخالطة التي تظهر عليها الأعراض.

وقال المصدر في تصريح له، اليوم الخميس، إن عدد حالات الشفاء من الفيروس مرتفعة جدًا وصلت إلى 680 حالة تماثلت للشفاء تمامًا، وتوجد 128 حالة، معظمها تتلقى العلاج في مستشفيات العزل بالمحافظة، والبعض الأخر تحت العزل المنزلي، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 24 حالة، وبلغ إجمالي عدد المخالطين 8219 حالة.

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات العزل مستقرة، ويتلقون العلاج تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، ويجري متابعة حالات العزل المنزلي من قبل الفرق الطبية المتخصصة، والتواصل معهم على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم الصحي، والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهم.

وأشار إلى أن مدينة أبوزنيمة تعد أقل مدن المحافظة في عدد الإصابات بالفيروس، تليها مدينة سانت كاترين، ثم دهب ورأس سدر، وتعد مدينة الطور أعلى مدن المحافظة إصابة بالفيروس.

وأضاف أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحجر بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، ويجري متابعة هذه الحالات حتى تتماثل للشفاء.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد على جاهزية أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا، إضافة إلى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة الطور، لاستقبال الحالات المصابة بمدينة الطور بعد غلق مستشفى الطور العام لأعمال الصيانة، وتأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين، و توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، و جاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.