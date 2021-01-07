عضو سابق بالكونجرس: من المحتمل حبس ترامب وسيصعب العفو عنه

قال أحمد صوان، عضو اللجنة الجمهورية للكونجرس الأمريكي سابقا، إن مخابرات بعض الدول تهدف إلى إضعاف أمريكا وما يحدث هدفه زعزعة الإستقرار الأمريكي، ولاشك أن هناك تدخل مخابراتي روسي بدأ بنجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل روسي ولم يمسكه شي عليه وكانت روسيا تنتظر أن يكمل ترامب 4 سنوات أخرى من أجل إستمرار الإضرار بأمريكا لصالح روسيا التي لا تنسى الدور الأمريكي في إسقاط الاتحاد السوفيتي.

روسيا لا تنسى لأمريكا المساعدة في انهيار الاتحاد السوفيتي

وأضاف «صوان» خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم اختراق لأجهزة الكمبيوتر في مارس الماضي عن طريق المخابرات الروسية وقالت الولايات المتحدة ذلك وسبب الإنهيار الأمريكي الجزئي هو الإسترخاء والثقة الزائدة عن اللزوم وإضعاف أمريكا يأخذ سنوات فأمريكا قوية وهناك حروب باردة بين الصين وأمريكا وهناك خسائر كبيرة سيتم التعرف عليها العام المقبل.

من المحتمل حبس ترامب

وتابع: «الكونجرس كان متشكك في تسليم ترامب للسلطة وترامب فشل في الإنقلاب وكان سخيف وغبي والجميع إجتمع على ترامب وتنصل عنه حتى صديقه الذي يدير وزارة الدفاع بالإنابة، وتحاول رئيس البرلمان نانسي بيلوسي تشجيع نائب الرئيس ترامب، مايك بنس على عزل ترامب قبل يوم 20 يناير المقبل الموعد المحدد لتسلم الرئيس الجديد جو بايدن مقاليد الحكم وهناك احتمالية أن يتم عزل ترامب من خلال الكونجرس، وتصرفات ترامب غير متوقعة، المشكلة في أمريكا أن في سلاح وترامب مش هيمشي إلا ما يسبب أكبر ضرر لأمريكا وما حدث أمس يهز الديمقراطية في أمريكا وأنا وصفت ترامب بالأحمق ويحاول حاليا الإضرار بأمريكا ولكن هل هذا سيمنعه من التمادي، ومن المحتمل الكبير أن يسجن ترامب وسيكون من الصعب العفو منه، وهو قال إن بايدن إذا نجح سيترك أمريكا».