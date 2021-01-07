عاجل.. رئيسة مجلس النواب تطالب بعزل ترامب: أخطر رئيس في تاريخ أمريكا

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى اللجوء إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي، وعزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، وقالت إنه إذا لم يحدث ذلك فقد يتحرك الكونجرس لعزله، وفقا لما نشرته شبكة CNN، في نبأ عاجل.

وقالت بيلوسي، اليوم: «أضم صوتي إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في دعوة نائب الرئيس لإقالة هذا الرئيس من خلال الاحتجاج على الفور بالتعديل الخامس والعشرين».

وتابعت في مؤتمر صحفي: «إذا لم يتحرك نائب الرئيس ومجلس الوزراء، فقد يكون الكونجرس مستعدًا للمضي قدمًا في إجراءات العزل التي هي المشاعر السائدة لدى حزبي والشعب الأمريكي».

وأضافت: «ندعو وزراء ترامب لعزله لأنه الرئيس الأخطر في تاريخ أميركا، حيث قام بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد أميركا، بقائه في منصبه يشكل خطرا على بلدنا».

يأتي ذلك بعد أن دعا الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق اليوم نائب الرئيس لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين على الفور.

ويتطلب استدعاء التعديل الخامس والعشرين نائب الرئيس مايك بنس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء التصويت على عزل الرئيس ترامب من منصبه بسبب عدم قدرته على «الاضطلاع بصلاحيات وواجبات منصبه»، وهي خطوة غير مسبوقة.