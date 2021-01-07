إيران تصفي حساباتها مع ترامب بعد اقتحام الكونجرس: محتال يسعى للانتقام

فيما بدا وكأنها فرصة سانحة أمام إيران لتصفية حساباتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصاعد الغضب ضده عقب اقتحام أنصاره الكونجرس، هاجمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واصفا إياه بأنه محتال ينتقم من شعبه، مشيرا إلى أنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين لاسيما أن بإمكانه استخدام سلاح نووي.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع تويتر، في إشارة إلى ترامب: رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه، كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير المبنى من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

جاء ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات بين قيادات وأعضاء الكونجرس والإدارة الأمريكية لعزل ترامب فورا، وعدم الانتظار حتى موعد نهاية ولايته، بعد أيام، في 20 يناير الجاري، بدعوى خطورته على البلاد.