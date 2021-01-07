رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. المدعي العام يدرس توجيه التهم لترامب في اقتحام الكونجرس

كتب:

نورهان نصرالله ووكالات
11:57 م | الخميس 07 يناير 2021
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال المدعي الأمريكي بالإنابة مايكل شيروين، إنهم يبحثون في جميع الجهات الفاعلة المتورطة في الاضطرابات في مبنى الكابيتول الأمريكي، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض الحشد.

ورد شيروين، عندما سأله أحد المراسلين مباشرة، عما إذا كان المحققون ينظرون إلى الدور الذي لعبه ترامب في المسيرة، قائلا: نحن ننظر إلى كل شخص له دور، وإذا كان الدليل يناسب عناصر الجريمة، سيتم توجيه تهم إليهم، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

اقرأ المزيد:

عاجل.. استقالة وزيرة النقل الأمريكية من منصبها عقب أحداث الكونجرس

إيران تصفي حساباتها مع ترامب بعد اقتحام الكونجرس: محتال يسعى للانتقام

من أبرز أنصار ترامب.. أشلي بابيت فقدت حياتها في أحداث الكونجرس

طرح منصة الكونجرس الأمريكي للبيع ووصل سعرها لـ 100 ألف دولار