عاجل.. المدعي العام يدرس توجيه التهم لترامب في اقتحام الكونجرس

قال المدعي الأمريكي بالإنابة مايكل شيروين، إنهم يبحثون في جميع الجهات الفاعلة المتورطة في الاضطرابات في مبنى الكابيتول الأمريكي، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض الحشد.

ورد شيروين، عندما سأله أحد المراسلين مباشرة، عما إذا كان المحققون ينظرون إلى الدور الذي لعبه ترامب في المسيرة، قائلا: نحن ننظر إلى كل شخص له دور، وإذا كان الدليل يناسب عناصر الجريمة، سيتم توجيه تهم إليهم، وفقا لما نشرته شبكة CNN.