عاجل.. استقالة وزيرة النقل الأمريكية من منصبها عقب أحداث الكونجرس

قدمت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو، استقالتها اليوم من منصبها، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، أمس، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وقال مسؤول في الإدارة وفقا لشبكة فوكس نيوز، إن تشاو تربط استقالتها بتعامل ترامب مع الاضطرابات في الكابيتول، أمس، ومن المتوقع أن تغرد تشاو، زوجة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بمزيد من التفاصيل حول استقالتها قريبا.

وتعتبر تشاو أول عضو في مجلس الوزراء يغادر في أعقاب رد الرئيس ترامب على حشد من أنصاره الذين انتهكوا مبنى الكابيتول، وتأتي مغادرتها في الوقت الذي يناشد فيه زوجها ونواب جمهوريون آخرون مسؤولي الإدارة بعدم الاستقالة قبل مغادرة ترامب لمنصبه.

ونشرت وزيرة النقل قرار استقالتها عبر حسابها على تويتر، قائلة: بالأمس، شهدت بلادنا حدثًا مؤلمًا يمكن تجنبه تمامًا حيث اقتحم أنصار الرئيس مبنى الكابيتول بعد كلمة وجهها لهم، أنا متأكدة من أن هذا هو الحال مع العديد منكم، فقد أزعجني ذلك بشدة بطريقة لا يمكنني ببساطة تنحيتها جانبًا.

وتابعت: أعلن اليوم استقالتي من منصب وزير النقل الأمريكي، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 يناير، وسنساعد خليفي المعلن عنه العمدة بيت بوتيجيج، على تولي مسؤولية إدارة هذا القسم الرائع.