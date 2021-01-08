عاجل.. إغلاق محور 26 يوليو وطريق الإسماعيلية بسبب الشبورة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور كلا من طريق الإسماعلية امام حركة المرور لوجود شبورة والطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفرالشيخ، كما تم إغلاق محور ٢٦ يوليو أمام حركة السيارات.

كما أجبرت الشبورة السلطات الأمنية على غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، ومحور الضبعة أمام حركة المرور، وجرى غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى غلق طريق العلمين الصحراوي، وجرى غلق طريق دمياط المتجه إلى بورسعيد أمام حركة المرور أيضًا، وغلق طريق الإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد أمام حركة السيارات؛ لوجود شبورة كثيفة.

الأرصاد تحذر من انتشار الشبورة

وحذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية والتي تصل حد الضباب، في الفترة من الجمعة 8 يناير حتى الأربعاء 13 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنّ هناك توقعات بوجود اضطرابات بحركة الملاحة البحرية، لوجود نشاط لحركة الرياح ببعض المناطق.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

سرعة الرياح اليوم الجمعة

وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية، القاهرة الكبرى، و7 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 8 كم/ساعة شمالية شرقية.

وتوقع الخبراء تكون رياح شمالية غربية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 11 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة شمالية غربية.