رئيس التحرير

محمود مسلم

توقف حركة الصيد بعزبة البرج في دمياط بسبب الشبورة

كتب:

سهاد الخضري
07:46 م | الخميس 07 يناير 2021
الشبورة

الشبورة

توقفت حركة الصيد بمدينة عزبة البرج، اليوم الخميس، نظرًا لكثافة الشبورة المائية، والتي امتدت إلى مدينة رأس البر أيضًا.

وأكد عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، توقف حركة الصيد بسبب الشبورة، علاوة على قلة الإنتاج في البحر، ما يدفع الصيادين لعدم الخروج للعمل، موضحًا ان البوغاز رغم أنه مفتوح لكن الصيادين لا يعملون خلال هذه الفترة.

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة ماضية 18 سفينة، ووصلت حركة الصادر من البضائع العامة إلى 8300 طن، تشمل 600 طن يوريا، و200 طن مولاس، و1600 طن أسمنت، و5900 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40886 طنًا، تشمل 20000 طن ذرة، و14000 طن فول صويا، و1012 طن خشب زان، و5324 طن قمح، و550 طن خردة. ‎

فيما وصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 281 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وخرشوف وفاصوليا وقرنبيط وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وقطن وكركدية وبقدونس وسمسم وفول سوداني ولب سوبر ونعناع)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وأمريكا وألمانيا وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة والهند.

اقرأ المزيد:

105 آلاف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

غلق 39 مركزا للدروس في دمياط وحملات على المواقف بالقليوبية

13800حالة اشتباه بفيروس كورونا في دمياط

للحد من التكدس.. تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات في دمياط