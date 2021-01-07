توقف حركة الصيد بعزبة البرج في دمياط بسبب الشبورة

توقفت حركة الصيد بمدينة عزبة البرج، اليوم الخميس، نظرًا لكثافة الشبورة المائية، والتي امتدت إلى مدينة رأس البر أيضًا.

وأكد عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، توقف حركة الصيد بسبب الشبورة، علاوة على قلة الإنتاج في البحر، ما يدفع الصيادين لعدم الخروج للعمل، موضحًا ان البوغاز رغم أنه مفتوح لكن الصيادين لا يعملون خلال هذه الفترة.

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة ماضية 18 سفينة، ووصلت حركة الصادر من البضائع العامة إلى 8300 طن، تشمل 600 طن يوريا، و200 طن مولاس، و1600 طن أسمنت، و5900 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40886 طنًا، تشمل 20000 طن ذرة، و14000 طن فول صويا، و1012 طن خشب زان، و5324 طن قمح، و550 طن خردة. ‎

فيما وصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 281 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وخرشوف وفاصوليا وقرنبيط وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وقطن وكركدية وبقدونس وسمسم وفول سوداني ولب سوبر ونعناع)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وأمريكا وألمانيا وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة والهند.