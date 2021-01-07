10 صور ترصد تصادم 7 سيارات على طريق «الإسكندرية - مطروح» بسبب الشبورة

سادت حالة من الحزن على مطروح وأبناء القبائل، بعد مصرع محامٍ ووالده فى حادث بسبب الشبورة على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

وشهد حادث الطريق الدولي «مطروح - الإسكندرية» مصرع معدول عبد الفتاح باتل عوض، 64 سنة، من عواقل مدينة الضبعه بمطروح، ونجله المحامي «عبدالله»، في حادث تسببت الشبورة في وقوعه أمس الأربعاء، نتيجة تصادم 7 سيارات بجوار «كارتة» الطريق الدولي بمدينة الحمام على حدود محافظة الإسكندرية، أمام قرية الريفيرا السياحية بالساحل الشمالي.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين فور وقوع الحادث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام المركزي، وحُرر عن ذلك محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بسبب انحراف سيارات النقل الثقيل على الحواجز الخرسانية على جانبى الطريق وتحطم عدة سيارات ربع نقل وملاكي، كما انتقلت مباحث الحمام وشرطة تأمين الطرق لموقع الحادث وجاري الفحص والمعاينة والعرض على النيابة العامة.

ورصدت "الوطن" من خلال 10 صور حادث الشبورة على طريق الساحل الشمالي «مطروح - الإسكندرية»، وتحطم السيارات السبع، وتجمع الأهالى وقائدى السيارات حول الحادث، وانتقال قوات الشرطة والحماية المدنية، في الحادث المأساوي.

يذكر أن العديد من طرق مصر تشهد على مدار الأيام الجارية شبورة مائية في العديد من المحافظات والمدن، مثل طريق «مطروح - الإسكندرية»، ومحور الضبعة، وطريق «السويس - القاهرة»، ما أدى لإغلاق بعض الطرق التى بها شبورة، للحد من الحوادث.