عاجل.. مقتل أول شرطي أمريكي متأثرا بإصابته ليلة اقتحام الكونجرس

ذكرت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل منذ قليل، أن شرطي أمريكي توفي متأثرا بإصابات لحقت به في ليلة اقتحام الكونجرس.

وأوضحت شبكة «سي إن إن»، أن الشرطي المتوفي كان من المشاركين في عملية فض احتجاجات أنصار الرئيس الخاسر لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

وصادق الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، صباح أمس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة انفضت لفترة من الوقت في ليلة دامية بسبب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر المجلس واحتلاله.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، نتائج مصادقة الكونجرس، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ، وقال إن البرلمان صادق على فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس 306 مقاعد، فيما حصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ونائبه على 232 صوتا.

ويعتبر اجتماع الكونجرس عادة للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي تحصيل حاصل، لكن ترامب جعل منه حدثا استثنائيا بسبب محاولته عرقلة المصادقة، ومثلت إعاقة الاجتماع آخر فرصة من الناحية النظرية لبقاء ترامب في سدة الحكم.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار ترامب أمام مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس)، مساء أمس الأول، اقتحم مئات منهم المبنى، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، حتى تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة على الأوضاع، لكن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص.

وفي أول رفد فعل له على قرار الكونجرس أعلن الرئيس الخاسر للانتخابات دونالد ترامب أنه سيكون هناك انتقال سلس وسهل للسلطة 20 يناير المقبل، إلا أنه في الوقت ذاته لم يقر بالهزيمة، إذ أنه يعتبر أن الانتخابات تم التلاعب بها وسرقت لمصلحة الديمقراطيين.

وقد دعا ترامب أنصاره للذا=هاب إلى الكونجرس والغضب والقتال على حد تعبيره، إلا أنه وقت اقتحام الكونجرس دعاهم إلى الحفاظ على السلمية. وعبر عدد من قادة الحزب الجمهوري عن رفضهم تلك التحركات واعتبروا أنها تمر وتحريض على الفوضى، ليتفقوا مع مواقف الديمقراطيين والرئيس المنتخب جو بايدن الذي دعا ترامب للظهور ووقف ما يجري.