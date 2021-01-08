طقس اليوم: دافئ على القاهرة والوجه البحري وتحذير من شبورة كثيفة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أن يسود اليوم الجمعة 8 يناير2021، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن تكون حركة الرياح معتدلة، كما توقعوا أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون حركة الرياح معتدلة أيضا، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد.

كثافة في الشبورة المائية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية، وتصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 23 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 24 14

بلطيم 23 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 11

إدفو 29 11

أبوسمبل 29 11

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 29 18

أبورماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 26 19