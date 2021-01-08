الحماية المدنية تستأنف أعمال البحث عن ضحايا الآثار بقنا

استأنفت الحماية المدنية أعمال البحث عن ضحايا واقعة التنقيب الآثار بنجع سالم التابع لقرية الدهسة في أسيوط، صباح اليوم، وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على الحادث إلا أن القوات لم تتمكن من الوصول للجثث.

وقال شاهد عيان لـ«الوطن»، إن الضحايا الثلاث كانوا ينقبون عن الآثار في حفرة تجاوز عمقها 25 مترا، شبيهة بالبئر، انهارت فوق رؤوسهم، مشيرا إلى أن المتوفين هم «عبد الستار، وكارم، وياسر»، دون ذكر الأسماء كاملة، ولفت إلى أن الحماية المدنية والأهالي استعانوا بحفار في ساعة متأخرة من مساء أمس للبحث عن الجثث، ورغم ذلك لم يتمكنوا من الوصول إلى أيٍ منها، وتم إستئناف العمل صباح اليوم.

وقال مصدر أمني، أن قوات الشرطة ألقت القبض على صاحب مكان الحفر بمنطقة الدهسة في فرشوط، وجاري التحقيق معه في جريمة التنقيب عن الاثار وما ترتب عليها من سقوط ضحايا.

كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بوفاة ثلاثة أشخاص انهارت عليهم حفرة بحاجر جبل الدهسة، بفرشوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وانتشال جثث الضحايا من داخل الحفرة، وكشفت التحريات أن متوفين اثنين من بين الضحياي يقيمان بقرية الدهسة والضحية الثالثة يقيم بقرية مجاورة، كانوا يحفرون بمنطقة جبلية، بحثا عن الآثار منذ عدة أيام بمشاركة آخرين بينهم «شيخ».

وقال مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إن بلاغًا وصل لغرفة العمليات بانهيار بئر، وعلى الفور انتقل مسئولو الوحدة وقوات الحماية المدنية لانتشال الجثث، وسط تواجد العشرات من ذوي الضحايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.