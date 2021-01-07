صورة.. مصرع شخصين انهالت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

تحاول قوات الحماية المدنية التابعة لمركز شرطة فرشوط، وأهالي قرية الدهسة، انتشال شخصين سقطا في بئر بحاجر جبل القرية.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، بسقوط شخصين داخل بئر بحاجر جبل الدهسة بفرشوط.

وتحاول قوات الحماية المدنية والأهالي بالقرية، انتشال جثتي الشخصين من داخل البئر منذ عدة ساعات من انهيار ركام البئر التي كانا يحفران فيها.

وتبين، بحسب تحريات المباحث، أن الشخصين من ذات القرية وكانا يحفران في قلب الجبل في حفرة على شكل بئر بحثًا عن الآثار منذ عدة أيام، بمشاركة عدد من المواطنين بينهم شيخ، لكن ركام البئر انهار عليهما ما أدى إلى فقدانهما حياتهما.

وقال مصدر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إنه وصل بلاغ لغرفة العمليات بانهيار بئر، وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة ويجرى حاليًا رفع الركام من قبل حفار لانتشال الشخصين من البئر.

وحضر العشرات من أهالي القرية وذوي الضحيتين للمساعدة في أعمال الانتشال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان مصدر مسئول في آثار قنا، قال في تصريحات سابقة، إن عمليات التنقيب عن الآثار في المنازل والجبال وخاصة القريبة من المناطق الأثرية تنشط في فصل الشتاء لطول وقت الظلام.

وأضاف أن هناك بلاغات كثيرة في فصل الشتاء تصل أحيانًا إلى 7 بلاغات في الشهر، لأشخاص ينقبون عن الآثار، ويتم التعامل معهم من قبل الهيئة ومراكز الشرطة والنيابة العامة في مركز من مراكز المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الحالمين بالثراء السريع عن طريق التنقيب عن الآثار، ما يكلفهم أموالاً طائلة دون جدوى.