طفل كويتي يزور قبر الأمير الراحل ليبشره بالمصالحة مع قطر (فيديو)

تحول فيديو لطفل كويتي إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن ظهر فيه جالسا عند قبر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد يبلغه بانتهاء المصالحة الخليجية، وفقما نقلت قناة «روسيا اليوم»، خصوصا وأن الأمير الراحل كان له دور كبير في الوساطة على أمل إنهاء الأزمة مع قطر.

وقال الطفل في مقطع الفيديو المتداول موجها حديثه لأمير الكويت: «السلام عليكم يا يوبا أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج والحمد لله يا أبي وجعلها مثل ما كنا شعب واحد».

وأضاف الطفل الكويتي: «وهذا كله بفضل الله تعالى وبفضل جهودك، وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك، الله يرحمك يا أبونا صباح، والله يحفظك يا أبونا نواف، والله يديم المحبة بين شعب الخليج».

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد قاد جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة، لكن القدر لم يمهله حتى يرى ثمار جهوده فقد رحل في سبتمبر الماضي، وهي الجهود التي استكمل خطواتها الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد، ليتم توقيع مصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر في مدينة المعلا وبتوقيع مصر خلال القمة الخليجية الأخيرة.

وقبيل القمة، تم الإعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما اعتبر مؤشرا على مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مجموعة دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب، أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، داعية قطر إلى ضرورة وقف تلك السياسات.