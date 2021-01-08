سر تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم.. الشيخ الشعراوي يفسر (فيديو)

ما زال الكثير من الناس لا يعرف سر تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم، ويعتقد بأنه يوم جاء مثل باقي أيام الأسبوع، وهو ما حرص الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي على تفسيره في حلقاته أكثر من مرة، وفسر الشيخ الشعراوي، سبب التسمية وتمييز يوم الجمعة عن باقي الأيام، قائلًا: «إن الأسبوع 7 أيام، منها يومان فقط تم ذكرهما في القرآن هما الجمعة والسبت».

سببت تسمية يوم الجمعة

وأضاف الشعراوي، في إحدى حلقات برنامجه التي كانت تذاع عبر التليفزيون المصري، أن الجمعة والسبت لم يدخلا في العد بقضية الـ 6 أيام، حيث إن هناك 5 أيام تأتي بمسمياتها، فإذا بدأن بالعد سنجدهم «الأحد هو اليوم الأول، والإثنين هو اليوم الثاني، والثلاثاء هو اليوم الثالث، والأربعاء هو اليوم الرابع، والخميس هو اليوم الخامس»، أي لكل يوم اسمه الخاص من عدده، متابعًا: «اليوم السادس لم يسمه الله من مشتقات الأيام، فميزه عن باقي الأيام، ليصبح يوم الجمعة».

وأوضح، أن الجمعة هو اليوم الذي اُجتمع للكون نظام وجود، واجتمع الكون كله فيه، فأُخذ لنا كمسلمين عيد، حيث يجتمع المكّون له الكون في ذلك اليوم وسط حفاوة كبيرة به.

سبب تسمية يوم السبت

وأشار الشيخ محمد متولى الشعراوي، إلى قصة اليوم الثاني الذي ذكر في القرآن وهو السبت، قائلًا: «في عهد النبي داوود شهد قضية مهمة تتعلق بيوم الراحة، عندما سألوا الله عن يوم للراحة فيه من عناء العمل، فأعطى الله لهم يوم السبت»، موضحًا أن الحروف التي تتكون منها كلمة السبت «س ، ب ، ت»، وهي تعني في اللغة العربية القطع، والسكون والفراغ من الشيء، أي قطع عمله وسكن كل شيء واستقر، والنوم يسمى ثبات، أي سكون عن الحركة.

وذُكر يوم الجمعة في القرآن بسورة الجمعة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

بينما ذُكر يوم السبت في القرآن بسورة الأعراف في قوله تعالى: "وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.