أصغر خطيب بالعالم: حفظت القرآن في عمر الثالثة و«الشعراوي» قدوتي

قال الطفل عمر مكي، أصغر خطيب على مستوى العالم وعضو نقابة قراء القرآن الكريم، إنه عمل على حفظ القرآن الكريم عندما كان في سن الثالثة من عمره حتى نجح في حفظه كاملا، حيث ساعده في إتمام عملية الحفظ اخته التي تصغره بعامين، ووالده الأزهري الذي دأب على مساعدته في حفظ كتاب الله وهو في سنه الصغير.

مكي: شقيقتي ساعدتني على حفظ القرآن وتأليف كتاب ديني

وأضاف «مكي»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه وبعد نجاحه في حفظ القرآن الكريم كاملا، قام بمشاركه شقيقته على كتابه أحد الكتب الدينية، والتي نجح مؤخرًا في إظهارها للجميع، وهو في عمر السادسة لتكون نورا للمهتدين ومريدي حفظ القرآن الكريم كاملا كمثله.

قدوتي في حفظ القرآن الشيخ محمد متولي الشعراوي

وأوضح، أن قدوته في ذلك الطريق الذي سار فيه حتى فاز بكونه عضو مجلس قراء القرآن الكريم هو الشيخ الكبير الراحل محمد متولي الشعراوي، وهو ما كان حافزًا له ومعينًا لحفظ القرآن الكريم كاملا مع معرفه آياته وتفاسيره.

وقام الطفل خلال الفقرة الحوارية للحلقة بقراءة عدد من أيات القرآن الكريم، كما أهدته مقدمه البرنامج الإعلامية ياسمين سعيد عدد كبير من الكتب الدينية وقصص الأنبياء للصغار حتى تكون ذكرى جيده له عندما يكبر.

جدير بالذكر أن نقابة قراء القرآن الكريم قامت باختيار نقيبا جديدا لها خلفا للشيخ محمود الطبلاوي، وهي التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، لحماية القراء، حتى رأت النور عام 1984 ووقع الاختيار على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ليكون نقيبًا للقراء.

وعقب وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عام 1988 تم اختيار القراء الشيخ أبو العينين شعيشع نقيبا لهم، وقبل وفاته عام 2011 واختيار الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قبل رحيله في مايو الماضي.