في ذكرى ميلادها.. أبرز التصريحات الصادمة لـ مريم فخر الدين.. «أمي سِكرت مع رشدي أباظة»

تُعد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، من أبرز الفنانات اللواتي تميزن بالصراحة الشديد، ولم تتوقف لحظة في إبداء رأيها تجاه زملائها داخل الوسط الفني أو دون غير ذلك، فيعتقد البعض أنها واحدة من ممثلات هوليوود، اللواتي لم يكن لديهن أي تحفظات في آرائهن والتي تكون صادمة في أغلب الأحيان.

وترصد «الوطن» أبرز التصريحات الصادمة لـ مريم فخر الدين، في ذكرى ميلادها والتي أطلقتها في لقاءات تليفزيونية مختلفة، وهي كالتالي:-

- الإعلامي محمود سعد، مُتخلف، لأنه كتب مقالًا صحفيًا على صفحات مجلة «الكواكب» تحت عنوان «جريمة ارتكبت» يتهمني فيه بإهانة عبد الحليم حافظ، زاعمًا بأنني قلت: «ندمانة على قبلات العندليب لأن ريحة فمه كريهة» وأنا لم أقصد ذلك إطلاقًا.

- عبدالحليم حافظ، كان يعتذر في منتصف تصوير مشاهد القُبلات، بحجة تقيؤ دم في الحمام، ويعود مجددًا، فلم أكن سعيدة إطلاقًا بهذه المشاهد كما يتخيل البعض، وكنت أشفق على «العندليب» لحجم العذاب الذي يتعرض له.

- كيف تحظى فاتن حمامة بلقب «سيدة الشاشة العربية» وأنا موجودة؟، فحظي أكرمني وسُميت باسم «مريم» والتي تحمل إحدى السور القرآنية نفس الاسم، كما أنني الفنانة الوحيدة في اسمي «فخر الدين».. شوفوا تمثيلي كان عامل إزاي وتمثيل فاتن حمامة في فيلم «لا أنام» والجمهور يحكم مين «سيدة الشاشة».

- صباح لها أخلاق غير أخلاقي تمامًا، ولم تكن صادقة مع نفسها، كونها تخضع لعمليات تجميل كثيرة رغم تقدمها في السن، ولم تعترف بالواقع، أنا كنت متسقة مع ذاتي وراضية بعلامات الكبر ولم أجرِ عملية تجميل واحدة.

- رشدي أباظة تهجم عليّا في منزلي، وكسر قفل الباب بالرصاص، إلا أنني هربت من الباب الخلفي فورًا وتوجهت لمنزل والدتي للحماية بها، وصممت أن تعود به لمعرفة أسباب التهجم، وفور دخولي الشقة فوجئت به يجلس في الصالون ومعه كباب وخمور، «قعد يبوس في أمي أول لما شافها وقعدت تشرب معاه.. وطلب أن يتزوجني لكنني رفضت».

- تمثيل منة شلبي مش بيعجبني ومش بحب أشوفها على الشاشة.