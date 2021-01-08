أكاديمية الشرطة تطلق حملة للتبرع بالدم

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، فقد نظمت أكاديمية الشرطة حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والجهات المعنية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة.

وقد شارك في الحملة العديد من «طلبة الكلية - الضباط – الأفراد – عاملين مدنيين - مجندين» وذلك إيمانا منهم بأهمية الدور المجتمعي لجهاز الشرطة ورغبة منهم في تقديم المساعدة للمرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.