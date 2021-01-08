عاجل.. الإمارات تعيد فتح منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر

أعلنت الإمارات، اليوم، إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، أمام الحركة القادمة والمغادرة، اعتبارا من يوم غد، وذلك وفقا لتصريحات خالد عبدالله الهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الهول أن الإمارات ستبدأ بإنهاء كل الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو 2017، وذلك بعد توقيع «بيان العلا»، الذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي، على حد تعبيره، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأشار وكيل وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن بلاده تعمل على إنهاء كل المسائل العالقة مع قطر من خلال المحادثات الثنائية بين البلدين.