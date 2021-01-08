من ماسبيرو للقبة.. تعرف على دينا عبدالكريم المعينة بمجلس النواب

ورد اسم الإعلامية دينا عبدالكريم ضمن المعينين في مجلس النواب 2021، حسب قرار ئيس الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، الذي نشرته الجريدة الرسمية، المقتضي بتعيين 28 شخصا في عضوية مجلس النواب، وينعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

تخرجت في كلية صيدلة وتنقلت بين القنوات الفضائية وماسبيرو

الإعلامية دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وتعمل في المجال الإعلامي منذ العام 2001، وشهدت قناة «سات 7» أولى خطواتها الإعلامية بتقديم برنامج «صلوا معنا» لمدة 7 سنوات، وبرامج أخرى، كما تقلدت منصب كبير مذيعي قناة CTV، وعملت مديرة برامج قناة أغابي منذ العام 2006 وحتى العام 2008.

برنامج «القاهرة 360» قدمته دينا عبدالكريم على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، وكتبت مقالات في أشهر الصحف المصرية، وعملت أيضًا مدير إدارة تقديم البرامج بقناة «سي تي في»، وكذلك مديرا تنفيذيا لقناة «الحرية» في مصر، كما أنها عملت في شبكة تليفزيون TBN منذ العام 2012 حتى العام 2014.

وأسست عبدالكريم شركة ميديولوجي للإنتاج الفني في العام 2013، وتنتج شركتها برامج ذات محتوى وطابع متميز يخدم رسالة تنويرية للمجتمع ككل.

وانضمت لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، وتقدم حاليا برنامج التاسعة في ماسبيرو.

وأدارت دينا عبدالكريم، أول جلسات منتدى شباب العالم بعنوان: «اختلاف الحضارات والثقافات.. صدام أم تكامل؟»، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2017، والتي تحدث في جلستها 10 شخصيات من بينهم عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، والأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن السابق، كما أنها أدارت جلسة «كيف نبني قادة المستقبل»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية عام 2018 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في 1 يناير 2021 كان أول ظهور لدينا عبدالكريم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وظهرت خلال تقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى، ووصفت حينها تجربة الإصابة بـ«الثقيلة».