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السيسي يعين 28 نائبا بالبرلمان ويدعو المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل

كتب:

حسام حربى
11:22 ص | الجمعة 08 يناير 2021
قبة البرلمان

قبة البرلمان

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصا في عضوية مجلس النواب، على أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل.

وجاءت قائمة المعينين كالتالي:

إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .

عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .

فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .

هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .

داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .

منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .

جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .

محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .

نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .

آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .

محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .

دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .

دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس .

نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .

جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .

حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .

كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .

فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .

ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .

علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .

منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .

عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .

دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .

ســـالم ســـل يمان ســـالم مراحيـــل .

إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى .

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