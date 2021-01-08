السيسي يعين 28 نائبا بالبرلمان ويدعو المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل
كتب:
حسام حربى
11:22 ص | الجمعة 08 يناير 2021
قبة البرلمان
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصا في عضوية مجلس النواب، على أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل.
وجاءت قائمة المعينين كالتالي:
إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .
عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .
فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .
هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .
داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .
منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .
جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .
محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .
نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .
آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .
محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .
دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .
دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس .
نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .
جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .
حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .
حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .
عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .
كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .
فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .
ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .
علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .
محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .
منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .
عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .
دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .
ســـالم ســـل يمان ســـالم مراحيـــل .
إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى .
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