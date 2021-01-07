بريد الوطن.. التدخين يُهدّد ثروة مصر الحقيقية

أظهر المسح العالمى للشباب والتبغ عام 2005م انتشار تعاطى التبغ بنسبة 16%، و7.6% بين الطلاب الذكور والإناث، ويقدّر عدد الوفيات الناتجة عن التدخين فى مصر بما يقرب من 170.000 حالة وفاة سنوياً، 90% منها من الرجال، وغالبية هذه الوفيات ناتجة عن سرطان الرئة وغيره من السرطانات، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب، والشرايين وأمراض الجهاز التنفسى، وتُقدّر النفقات السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين بـ3.4 مليار جنيه مصرى سنوياً.

وقد وقّعت مصر على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فى يونيو 2003م، وصدّقت عليها فى فبراير 2005م، ورغم جهود الدولة لمحاربة التدخين والتبغ بالزيادات المتتالية فى سعر الضريبة على السجائر للحدّ من التدخين، ومحاربة التهريب، ومصانع بير السلم التى تصنع السجائر، ومنع الشيشة فى المقاهى والكافيتريات بسبب فيروس كورونا، ومنع التدخين فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، إلا أنه يجب دق ناقوس الخطر ومراجعة إنتاج واستهلاك السجائر والتبغ محلياً، فالتدخين مفتاح للمخدرات والإدمان، وذلك حفاظاً على ثروة مصر الحقيقية من الشباب.

سيد فراج

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