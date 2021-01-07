بريد الوطن.. ويمضي العمر

ويمضى العمر لا يُبقى

من الأيام أياماً

ونغفو بطرفنا عنه

فنُفجع بالذى كانَ

دروباً قد مشيناها

وفيها حَكايا عشناها

تألمنا.. تعلمنا.. ومن ثَمَّ

نسينا كل ما كانَ

وصارت بعدها الذكرى

رماداً بعد بركان

وغَالينا وقيِّمُنا

هباءً صاروا قد فانَ

ويسرى فى الورى همسُ

أفيهِ العيب أم فينا؟

أم الأيام لا تُبقى

وفرحُنا يغدو أحزانا

فلا ودٌّ يُجمِّعُنا

ولا ضمَّتنا أزمانُ

ويمضى العمر لا يعبأ

بأصدانا ونجوانا

فلا ماضٍ سيوقفه

ولا غدنا.. وحاضرنا..

ولا الساعات تكفيه

فيأكلنا.. وينهينا..

ويمضى العمر لا يُبقى

من الأسماءِ أسماءَ

ولا الأبدانِ أبدانا

مروة أحمد

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