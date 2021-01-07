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محمود مسلم

بريد الوطن.. ويمضي العمر

كتب:

بريد الوطن
08:11 م | الخميس 07 يناير 2021
الحزن

الحزن

ويمضى العمر لا يُبقى

من الأيام أياماً

ونغفو بطرفنا عنه

فنُفجع بالذى كانَ

دروباً قد مشيناها

وفيها حَكايا عشناها

تألمنا.. تعلمنا.. ومن ثَمَّ

نسينا كل ما كانَ

وصارت بعدها الذكرى

رماداً بعد بركان

وغَالينا وقيِّمُنا

هباءً صاروا قد فانَ

ويسرى فى الورى همسُ

أفيهِ العيب أم فينا؟

أم الأيام لا تُبقى

وفرحُنا يغدو أحزانا

فلا ودٌّ يُجمِّعُنا

ولا ضمَّتنا أزمانُ

ويمضى العمر لا يعبأ

بأصدانا ونجوانا

فلا ماضٍ سيوقفه

ولا غدنا.. وحاضرنا..

ولا الساعات تكفيه

فيأكلنا.. وينهينا..

ويمضى العمر لا يُبقى

من الأسماءِ أسماءَ

ولا الأبدانِ أبدانا

                                                                                   مروة أحمد

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